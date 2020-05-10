«Будто мамин голос». Дочь Алдонина и Началовой исполнила песню ко Дню Победы

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, как его дочь Вера исполняет песню «Письмо с фронта» ко Дню Победы.

«С великим праздником Победы! «Письмо с фронта» исполняет Верочка в честь прадедушки, Началова Егора Семёновича. Вечная память героям! Помним, гордимся и чтим! Верочка — большая умничка», — написал Алдонин.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

13-летняя Вера — дочь Алдонина и его бывшей супруги, певицы Юлии Началовой.

Подписчики Алдонина оценили вокальные данные девочки.

«Будто мамин голос».

«Браво! Вера, молодец! Очень красивый голос, исполнение замечательное, до слёз».

«Молодец, Верочка! Голос такой же, как у мамы».

Ранее Евгений вместе с другими бывшими футболистами сборной России прочитал стихотворение «Жди меня».