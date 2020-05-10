Ивица Олич: не могу забыть матчи со «Спартаком»

Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич поделился воспоминаниями об игре за московский клуб.
«До перехода не слышал о такой команде, как ЦСКА. Посмотрел в турнирную таблицу — они первое место занимают. Команда молодая, игроки хорошие. Будут бороться за первое место, станут чемпионами. Начал думать. Через два дня сказал президенту загребского «Динамо»: «Хочу, поеду». Он посмотрел на меня и сказал: «Ивица, может, подождём чуть-чуть, какие ещё предложения будут из Европы». Я ответил: «Нет, раз решил, поеду».
Первый матч помню, как сегодня. С «Шинником». Через четыре или пять дней после приезда. Ещё жил в гостинице, у меня была температура 38,5. Чувствовал себя нехорошо. Доктор, который работал в ЦСКА, давал таблетки, чтобы сбить температуру. Через два дня мне стало лучше, провёл тренировку. Мы поехали в Ярославль, и я забил первый гол за ЦСКА.
Конечно, не могу забыть матчи со «Спартаком». Не знаю, сколько раз забивал в них. Забил много-много голов, и это для меня очень красивые моменты. Практически все голы эти у меня в голове», — сказал Олич в интервью на канале ЦСКА в YouTube.
- 10 мая 2020
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