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Арнор Сигурдссон рассказал, как появился его фирменный жест, которым он отмечает голы

Арнор Сигурдссон рассказал, как появился его фирменный жест, которым он отмечает голы
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал историю фирменного жеста, которым он отмечает голы.

«У это жеста забавная история. Первый раз сделал это в прошлом сезоне, когда забил „Крыльям Советов“. В тот же день друг выпустился из школы. Лучший друг, его инициалы — H.H. Жест обозначает именно их. Сделал это для него. Теперь это мой фирменный жест, и он мне нравится», — сказал Сигурдссон в интервью каналу ЦСКА в YouTube.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

ЦСКА, набрав 36 очков в 22 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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