Арнор Сигурдссон рассказал, как появился его фирменный жест, которым он отмечает голы
Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал историю фирменного жеста, которым он отмечает голы.
«У это жеста забавная история. Первый раз сделал это в прошлом сезоне, когда забил „Крыльям Советов“. В тот же день друг выпустился из школы. Лучший друг, его инициалы — H.H. Жест обозначает именно их. Сделал это для него. Теперь это мой фирменный жест, и он мне нравится», — сказал Сигурдссон в интервью каналу ЦСКА в YouTube.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
ЦСКА, набрав 36 очков в 22 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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