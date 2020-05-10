Артур Нигматуллин рассказал, как пытался выпарить допинг в бане

Вратарь тульского «Арсенала» Артур Нигматуллин вспомнил, как в 2010 году получил дисквалификацию за употребление допинга. Тогда голкипер защищал цвета московского ЦСКА.

«Тогда постепенно начинал за дубль ЦСКА играть, а с зимы за основу на сборы поехал. Перед этим съездил в отпуск. Приезжаю оттуда, встаю на весы — 100 кг. Переживал и думал, как скинуть вес, чтобы на сборы приехать в нормальном состоянии.

Захожу к бабушке — предлагает кусок пирога. Отказываюсь, говорю, худею. Бабушка отвечает: «У тебя, наверное, водичка стоит. Вот фуросемид – выгонишь воду». Выпил, водичку выгнал, на весы встаю – сразу минус три.



Приехал на сборы. То ли с Васей, то ли с Лёхой Березуцким сидим в бане. Говорю: «Вот таблетки. Выпил и сразу подсушился, три кило скинул». Он насторожился: «Какие таблетки?» — «Фуросемид». Вася в шоке: «Нигма, ты что, дурак? Это допинг, за него могут дисквалифицировать. С таким не балуйся, а то приедет сюда допинг-контроль, на сборы иногда заезжают».



И что вы думаете? Через два дня нам сообщают, что приедет комиссия. Побежал в баню выпаривать всё это, чуть сознание там не потерял, чего только ни делал, чтобы выгнать. Потом узнал, что почти всё выгнал, попался на остатках. Ещё думал на тренировке что-то подстроить, травму получить, чтобы в больницу уехать и не делать тест. В общем, приехала комиссия, допинг-пробу брали у семи человек из 28. Конечно же я оказался в списках. Меня запускали последним – вдруг затянется и не позовут. К сожалению, позвали. Месяц прошёл — никаких новостей.



Вскоре всё-таки пришло уведомление, что допинг обнаружили, надо ехать в швейцарский Ньон. Вот там и объявили, что я дисквалифицирован. Спасибо юридической службе ЦСКА, что срок получился меньше. Хотели дать двушку, а дали всего 10 месяцев. С Леонидом Слуцким до сих пор встречаемся и вспоминаем, как спасли мне карьеру», — приводит слова Нигматуллина Sports.ru.