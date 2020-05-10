Томас Парти — о тренировке с «Атлетико» после карантина: сначала было тяжело, мы страдали

Полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Парти поделился впечатлениями от первой тренировки с командой после карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса.



«Было непривычно. Сначала было очень тяжело, мы страдали, потому что не привыкли тренироваться и держаться на расстоянии друг от друга, но мы привыкнем. Уже привыкли к отпуску, тренировкам и играм в домашних условиях. Из-за сложившейся ситуации пришлось адаптироваться. Проблема в том, что было сложно отрабатывать упражнения с мячом. Но сейчас будем постепенно возвращаться к нормальной жизни», — приводит слова Парти Goal.com.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании.