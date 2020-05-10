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Бернд Лено рассказал, кого считает лучшим голкипером чемпионата Англии

Бернд Лено рассказал, кого считает лучшим голкипером чемпионата Англии
Футбол / Англия 0

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено ответил на вопрос, кого считает лучшим вратарём английской Премьер-лиги.

«Без сомнений, Алисон Бекер. Он хорош во всём, у него отличная статистика, провёл много важных матчей за «Ливерпуль». Думаю, это очевидно, сейчас он лучший вратарь», — сказал Лено в интервью каналу Soccer AM в YouTube.

Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из итальянской «Ромы». В этом сезоне Алисон в 28 матчах во всех турнирах (14 — на ноль) пропустил 17 мячей.

«Ливерпуль», набрав 82 очка в 29 матчах, возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

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