Бернд Лено рассказал, кого считает лучшим голкипером чемпионата Англии

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено ответил на вопрос, кого считает лучшим вратарём английской Премьер-лиги.

«Без сомнений, Алисон Бекер. Он хорош во всём, у него отличная статистика, провёл много важных матчей за «Ливерпуль». Думаю, это очевидно, сейчас он лучший вратарь», — сказал Лено в интервью каналу Soccer AM в YouTube.

Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из итальянской «Ромы». В этом сезоне Алисон в 28 матчах во всех турнирах (14 — на ноль) пропустил 17 мячей.

«Ливерпуль», набрав 82 очка в 29 матчах, возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.