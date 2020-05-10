«Лион» опроверг информацию, что 7 августа сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Пресс-служба французского «Лиона» опровергла информацию о том, что клуб 7 августа проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».

«Лион» хотел бы уточнить, что дата матча с «Ювентусом» 7 августа ещё не утверждена, несмотря на предыдущие заявления. Ожидается, что дата будет определена при планировании расписания матчей Лиги чемпионов, которое будет объявлено УЕФА в ближайшем будущем", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, что в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» на своём стадионе обыграл «Ювентус» со счётом 1:0. Не сыграны ещё три ответных матча 1/8 финала: «Барселона» — «Наполи» (первый матч — 1:1), «Бавария» — «Челси» (3:0) и «Манчестер Сити» — «Реал» (2:1). В четвертьфинал уже вышли «ПСЖ», «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта».