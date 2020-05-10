«Могу так 47 тысяч раз». Павел Мамаев почеканил мяч на улице

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, опубликовала видео, как он чеканит мяч на улице.

«Сколько ты можешь так набить?» — спросила Алана.

«Где-то 47 тысяч раз», — ответил футболист.

«Любовь — это футбол», — написала Алана в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, 31-летний Мамаев выступает в составе „Ростова“ с сентября 2019 года. В этом сезоне полузащитник провёл за клуб один матч и забил один гол. Контракт игрока с ростовчанами действует до лета 2021 года.



Сезон Российской Премьер-Лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ориентировочно соревнования возобновятся в июне, а пока футболисты находятся на самоизоляции, в условиях которой поддерживают форму индивидуально.