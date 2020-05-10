Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Могу так 47 тысяч раз». Павел Мамаев почеканил мяч на улице

«Могу так 47 тысяч раз». Павел Мамаев почеканил мяч на улице
Футбол / РПЛ 0

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, опубликовала видео, как он чеканит мяч на улице.

«Сколько ты можешь так набить?» — спросила Алана.

«Где-то 47 тысяч раз», — ответил футболист.

«Любовь — это футбол», — написала Алана в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, 31-летний Мамаев выступает в составе „Ростова“ с сентября 2019 года. В этом сезоне полузащитник провёл за клуб один матч и забил один гол. Контракт игрока с ростовчанами действует до лета 2021 года.

Сезон Российской Премьер-Лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ориентировочно соревнования возобновятся в июне, а пока футболисты находятся на самоизоляции, в условиях которой поддерживают форму индивидуально.

Мамаев: не отказался бы от истории с Кокориным. Понял, что я не Супермен
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020