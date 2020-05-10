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Спивак рассказал, как Малафеев врезался в дерево на зимнем сборе «Зенита»

Спивак рассказал, как Малафеев врезался в дерево на зимнем сборе «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Александр Спивак рассказал, как в 2005 году во время зимнего сбора тренер питерцев Властимил Петржела поставил команду на лыжи.

«Чехи хорошо катались, а вот Слава Малафеев заехал куда-то в лес, врезался в сосну и разбил нос! Помню, съезжаю с небольшой горы, разгоняюсь и вдруг вижу, что лечу прямо на инструктора-женщину! Понимаю, что затормозить не могу, падаю на спину и проезжаю прямо между её ног. Качнись я чуть влево или вправо, тоже оказался бы в лесу!» — цитирует Спивака «Петербургский дневник».

Спивак также рассказал, почему завершил карьеру. Полузащитник защищал цвета «Зенита» с 2000 по 2007 год. Выступал за сборную Украины, в составе которой провёл три матча.

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