Спивак рассказал, как Малафеев врезался в дерево на зимнем сборе «Зенита»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Александр Спивак рассказал, как в 2005 году во время зимнего сбора тренер питерцев Властимил Петржела поставил команду на лыжи.

«Чехи хорошо катались, а вот Слава Малафеев заехал куда-то в лес, врезался в сосну и разбил нос! Помню, съезжаю с небольшой горы, разгоняюсь и вдруг вижу, что лечу прямо на инструктора-женщину! Понимаю, что затормозить не могу, падаю на спину и проезжаю прямо между её ног. Качнись я чуть влево или вправо, тоже оказался бы в лесу!» — цитирует Спивака «Петербургский дневник».

Спивак также рассказал, почему завершил карьеру. Полузащитник защищал цвета «Зенита» с 2000 по 2007 год. Выступал за сборную Украины, в составе которой провёл три матча.