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Гарри Реднапп: пару лет назад я думал, что «Тоттенхэм» вот-вот возьмёт АПЛ

Гарри Реднапп: пару лет назад я думал, что «Тоттенхэм» вот-вот возьмёт АПЛ
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп поделился мнением о лондонском клубе.

«Пару лет назад я смотрел на „Тоттенхэм Хотспур“ и думал, что они вот-вот возьмут АПЛ. Справа играл Кайл Уокер, слева — Дэнни Роуз. Также у них были Кристиан Эриксен и Муса Дембеле, которые отлично смотрелись.

Но сейчас я вижу, что они совсем не так хороши, как раньше. Кейн по-прежнему играет за них, у них всё ещё хороший состав, но они уже не близки к чемпионству.

«Тоттенхэм Хотспур» играет не так хорошо, как 3-4 года назад. Тогда он должны были завоевать какой-нибудь трофей под руководством Маурисио Почеттино», – приводит слова Реднаппа talkSPORT.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав в 29 матчах 41 очко, занимает 8-е место в АПЛ. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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