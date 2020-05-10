«Питер прекрасен всегда». Александр Кержаков с сыном прогулялся по городу
Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков опубликовал в своём «инстаграме» фото с сыном, сделанное на прогулке по центру Санкт-Петербурга.
«Питер прекрасен всегда», — написал Кержаков.
Ранее Кержаков со своей семьёй воссоздал обложку альбома Ramones одноимённой американской панк-рок-группы, выпущенного в 1976 году. Как и в оригинальном варианте, Александр вместе с женой, дочерью и сыном стоит на фоне кирпичной стены, однако при этом перед ними стоят пакеты из продуктовых магазинов.
Кержаков с семьёй также представлял свои версии обложек популярных альбомов групп The Beatles, Queen, Oasis и Led Zeppelin, а кроме того обложек синглов Эминема и Moby и сборника The Doors.
Александр Кержаков с семьёй воссоздал обложку альбома Ramones
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