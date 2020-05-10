Стоичков: Гвардиоле было легко в «Барселоне». Команду построил Райкард

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением о работе Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера каталонского клуба.

«В тот момент «Барселона» была уже готовой командой. Работа Пепа была лёгкой, поскольку он прекрасно знал инфраструктуру молодёжной системы. Франк Райкард создал команду, которую возглавил Пеп. Месси и другие игроки уже дебютировали в составе благодаря Райкарду. Клуб смог бы добиться успеха и без Гвардиолы.

В составе были Анри, Деку, Роналдиньо, Маркес, Пуйоль и Вальдес. Некоторым из них пришлось уйти, но в команду пришли Иньеста и Педро, а Месси получил больше игрового времени. Так была создана команда", — приводит слова Стоичкова Mirror.

Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонский клуб выиграл 14 трофеев.