«Жаль, за 90 лет не успели с вами на „Фиште“ сыграть». «Сочи» поздравил «Ростов»

В официальном «твиттере» «Сочи» опубликовано поздравление «Ростова» с днём рождения. Сегодня, 10 мая, ростовскому клубу исполняется 90 лет.
«Поздравляем и мы вас! Жаль, что за 90 лет так и не успели с вами на „Фиште“ сыграть», — говорится в сообщении сочинского клуба.
10 мая 1930 года в газетах «Большевистская правда» и «Молот» появились первые упоминания о команде, носившей тогда название «Сельмашстрой». В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв четвёртое место в турнире клубов первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России.
Наивысшим достижением в чемпионате России для «Ростова» является второе место, которое клуб занял в сезоне-2015/2016. Победитель первого дивизиона 2008 года. «Ростов» выиграл Кубок России 2014 года.
- 10 мая 2020
-
20:02
-
19:51
-
19:35
-
19:27
-
19:19
-
19:15
-
19:06
-
18:51
-
18:48
-
18:41
-
18:19
-
18:14
-
17:51
-
17:51
-
17:39
-
17:29
-
17:17
-
17:14
-
16:52
-
16:31
-
16:22
-
15:58
-
15:56
-
15:39
-
15:33
-
15:03
-
14:55
-
14:47
-
14:25
-
14:22
-
14:05
-
13:42
-
13:41
-
13:20
-
13:16