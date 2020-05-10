«Жаль, за 90 лет не успели с вами на „Фиште“ сыграть». «Сочи» поздравил «Ростов»

В официальном «твиттере» «Сочи» опубликовано поздравление «Ростова» с днём рождения. Сегодня, 10 мая, ростовскому клубу исполняется 90 лет.

«Поздравляем и мы вас! Жаль, что за 90 лет так и не успели с вами на „Фиште“ сыграть», — говорится в сообщении сочинского клуба.

10 мая 1930 года в газетах «Большевистская правда» и «Молот» появились первые упоминания о команде, носившей тогда название «Сельмашстрой». В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв четвёртое место в турнире клубов первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России.

Наивысшим достижением в чемпионате России для «Ростова» является второе место, которое клуб занял в сезоне-2015/2016. Победитель первого дивизиона 2008 года. «Ростов» выиграл Кубок России 2014 года.