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В Южной Корее забили гол-красавец пяткой. Видео

В Южной Корее забили гол-красавец пяткой. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Канвона» Чо Джэ Ван стал автором победного гола в матче 1-го тура чемпионата Южной Кореи с «Сеулом», завершившегося со счётом 3:1. Встреча состоялась в Чхунчхоне на стадионе «Чхунчхон Соннам». Обслуживал матч арбитр Ко Хьюн Чжин.

Гости повели в счёте на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Пак Тон Чин. В начале второго тайма хозяева восстановили равновесие, отличился Ким Джи Хён. Решающий гол на 85-й минуте забил Чо Джэ Ван, пяткой замкнув прострел с фланга в исполнении Ким Сон Дэ. Через минуту победу «Канвона» закрепил Ким Сон Дэ.

Видео гола Чо Джэ Вана можно посмотреть в «твиттере» Кей-лиги. Права на видео принадлежат K LEAGUE.

Во 2-м туре «Канвон» на выезде сыграет с «Санджу Санму», который стартовал с разгромного поражения в матче с «Ульсан Хёндэ» (0:4).

Южная Корея - Кей-лига. 1-й тур
10 мая 2020, воскресенье. 10:30 МСК
Канвон
Канвон
Окончен
3 : 1
Сеул
Сеул
0:1 Чин – 36'   1:1 Kim – 52'   2:1 Cho – 85'   3:1 Дэ – 86'
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