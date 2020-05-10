В Южной Корее забили гол-красавец пяткой. Видео

Нападающий «Канвона» Чо Джэ Ван стал автором победного гола в матче 1-го тура чемпионата Южной Кореи с «Сеулом», завершившегося со счётом 3:1. Встреча состоялась в Чхунчхоне на стадионе «Чхунчхон Соннам». Обслуживал матч арбитр Ко Хьюн Чжин.

Гости повели в счёте на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Пак Тон Чин. В начале второго тайма хозяева восстановили равновесие, отличился Ким Джи Хён. Решающий гол на 85-й минуте забил Чо Джэ Ван, пяткой замкнув прострел с фланга в исполнении Ким Сон Дэ. Через минуту победу «Канвона» закрепил Ким Сон Дэ.

Видео гола Чо Джэ Вана можно посмотреть в «твиттере» Кей-лиги. Права на видео принадлежат K LEAGUE.

Во 2-м туре «Канвон» на выезде сыграет с «Санджу Санму», который стартовал с разгромного поражения в матче с «Ульсан Хёндэ» (0:4).