«Дуй домой!» Аршавин прокомментировал фото Кержакова с прогулки по центру Петербурга
Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на фотографию в «инстаграме» своего бывшего одноклубника, главного тренера юношеской сборной России Александра Кержакова.
Кержаков опубликовал фото с сыном, сделанное на прогулке по центру Санкт-Петербурга. «Дуй домой!» — написал Аршавин в комментариях к посту. «Это архив», — возразил Кержаков. «Сдавал тест на корону?!» — поинтересовался Аршавин.
Ранее Кержаков высказался о бывшем партнёре по атаке в клубе и национальной команде. По словам Кержакова, ему повезло с таким партнёром, как Аршавин.
Кержаков выступал за «Зенит» в 2001-2006 и 2010-2017 годах. Аршавин играл в составе петербургской команды с 1999-го по 2008 год, в 2012-м, а также с 2013 по 2015 год.
Кержаков: мне повезло с таким партнёром, как Аршавин
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