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Алаев: шансы на возобновление чемпионата России по футболу очень высокие

Алаев: шансы на возобновление чемпионата России по футболу очень высокие
Футбол / РПЛ 0

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что чемпионат России должен возобновиться как можно скорее.

«Позиция РФС не должна обсуждаться. Мы считаем, что футбол должен вернуться как можно быстрее. Менеджмент клубов и лиг должны сделать всё, чтобы вернуть футбол. Последнее слово в любом случае за государственными органами. Мы понимаем, что такая пауза губительна для футбола

Наша общая задача — вернуть футбол. Мне тоже непонятно, что некоторые клубы не хотят доигрывать, потому что хотят решить сиюминутные задачи. Нельзя об этом думать сейчас, мы все вместе должны вернуть футбол. Шансы, что футбол вернётся, очень высокие. Призываю всё футбольное сообщество прекратить дискуссии», — сказал Алаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Алаев заявил, что единственный реалистичный вариант — возобновить сезон РПЛ 28 июня. По этому сценарию 1 июня клубы должны начать тренировочный процесс. Дата завершения чемпионата — 2 августа, когда необходимо заявить участников еврокубков.

Александр Алаев: единственный реалистичный вариант — возобновить сезон 28 июня
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