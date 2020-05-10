Александр Алаев: протокол о возобновлении РПЛ будем согласовывать с органами

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что документ по возобновлению Российской Премьер-Лиги нужно согласовать с органами власти.
«Подготовлен протокол, очень серьёзный документ. Это определяющий документ на этом этапе. Взяли лучшую практику зарубежных лиг — Германия, Швейцария. Сейчас мы будем согласовывать этот документ с органами. Наша задача — вернуть всю пирамиду футбола: детские школы, любительский футбол. Уверен, что мы сможем внедрить этот документ", — сказал Алаев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Алаев также отметил, что позиция РФС не должна обсуждаться, а футбол в России надо вернуть как можно скорее.
Ранее Алаев заявлял, что единственный реалистичный вариант — возобновить сезон РПЛ 28 июня. По этому сценарию 1 июня клубы должны начать тренировочный процесс. Дата завершения чемпионата — 2 августа, когда необходимо заявить участников еврокубков.
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