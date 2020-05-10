Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Орлов: посочувствуем заразившемуся Федуну, он столько денег отдаёт на развитие «Спартака»

Орлов: посочувствуем заразившемуся Федуну, он столько денег отдаёт на развитие «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Геннадий Орлов выразил поддержку владельцу московского «Спартака» Леониду Федуну, который заразился коронавирусом и был госпитализирован.

«Посочувствуем Федуну, заразившемуся коронавирусом. Он столько личных денег отдаёт на развитие „Спартака“, и здесь такая вот история. Посочувствуем всем, кто заболел. Дай бог, чтобы все выздоровели. Мог ли он контактировать с футболистами? Нет, конечно. Ну зачем рисковать? Этого нет. Шутить здесь не надо. Когда человек заболел, это серьёзная история», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер и вице-президент нефтяной компании «Лукойл» выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом.

Общее состояние Федуна оценивается в более чем $ 6 млрд. 64-летний предприниматель входит в список 200 богатейших людей России по версии журнала «Форбс».

Брат Федуна рассказал о состоянии владельца «Спартака»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020