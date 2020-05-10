Орлов: посочувствуем заразившемуся Федуну, он столько денег отдаёт на развитие «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов выразил поддержку владельцу московского «Спартака» Леониду Федуну, который заразился коронавирусом и был госпитализирован.

«Посочувствуем Федуну, заразившемуся коронавирусом. Он столько личных денег отдаёт на развитие „Спартака“, и здесь такая вот история. Посочувствуем всем, кто заболел. Дай бог, чтобы все выздоровели. Мог ли он контактировать с футболистами? Нет, конечно. Ну зачем рисковать? Этого нет. Шутить здесь не надо. Когда человек заболел, это серьёзная история», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер и вице-президент нефтяной компании «Лукойл» выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом.



Общее состояние Федуна оценивается в более чем $ 6 млрд. 64-летний предприниматель входит в список 200 богатейших людей России по версии журнала «Форбс».