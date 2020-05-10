Вадим Евсеев: лучшее слово на букву Щ — щенок. Собака даёт радость

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает вести футбольный алфавит. 44-летний специалист назвал своё любимое слова на букву Щ.

«Долго думал над буквой Щ. Щитки? Про них особо нечего рассказать. Надевал всегда. На поле может случится всякое. Зачем зря рисковать? Без щитков операций было бы больше. И вдруг понял, что для меня лучшее слово на букву Щ — это щенок.

Не самое футбольное слово, но, когда я дома, когда сижу уставший после игры или длинного непростого дня, собака даёт тебе те эмоции и ту силу, которых тебе не хватает в этот момент. Я всегда любил немецких овчарок. Наверное, это из детства. Было много отличных фильмов, где овчарки показывали, каким надёжным спутников человеку может быть собака.

Но с овчарками пока не сложилось. Хотя давно живём в доме, последние годы я провожу в разъездах. А Таня одна крупную собаку не хочет. Но без собаки мы не остались. Год назад появилось это персиковое смешное чудо. Той-пудель. Совсем как ребёнок. И такой же ласковый и смешной. Ничего не знал про эту породу, жена с дочкой показали фото, и я сказал: конечно, давайте заведём.

Теперь всё как в мультфильме про Простоквашино: приходишь домой, а она тебе радуется. У нас очень интересная и очень сложная профессия. Многое пропускаешь через себя. Не сразу отходишь после матчей, даже победных. А собака даёт тебе радость. Любит просто так. Даже сейчас пишу и улыбаюсь. Но овчарку однажды тоже заведу. Собак много не бывает", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».