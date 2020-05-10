Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Директор РПЛ по маркетингу: большинство клубов выступает за возобновление сезона

Директор РПЛ по маркетингу: большинство клубов выступает за возобновление сезона
Футбол / РПЛ 0

Директор РПЛ по маркетингу Евгений Савин сообщил, что организация намерена завершить нынешний сезон, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы последние недели проделываем большую работу совместно с коллегами из РФС, продумываем все нюансы. Надеемся, что сможем возобновить сезон, готовимся к этому. Большинство клубов выступает за то, чтобы сезон продолжился. Все понимают, что надо завершить сезон. Со спортивной и экономической точки зрения. Важный этап — возвращение легионеров, всю информацию мы собрали. Ведём консультацию с профильными ведомствами, чтобы получить специальное разрешение для них. У нас позитивные ожидания от решения данного вопроса. Шансы на возобновление сезона? Достаточно высокие», — сказал Савин в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».

Алаев: шансы на возобновление чемпионата России по футболу очень высокие
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020