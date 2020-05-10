Директор РПЛ по маркетингу: большинство клубов выступает за возобновление сезона

Директор РПЛ по маркетингу Евгений Савин сообщил, что организация намерена завершить нынешний сезон, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
«Мы последние недели проделываем большую работу совместно с коллегами из РФС, продумываем все нюансы. Надеемся, что сможем возобновить сезон, готовимся к этому. Большинство клубов выступает за то, чтобы сезон продолжился. Все понимают, что надо завершить сезон. Со спортивной и экономической точки зрения. Важный этап — возвращение легионеров, всю информацию мы собрали. Ведём консультацию с профильными ведомствами, чтобы получить специальное разрешение для них. У нас позитивные ожидания от решения данного вопроса. Шансы на возобновление сезона? Достаточно высокие», — сказал Савин в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».
- 10 мая 2020
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