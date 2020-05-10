Денис Глушаков потерял обувь, чеканя мяч. Видео

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором видно, как он почеканил мяч.

Глушаков, стоя на веранде, чеканил мяч ногами и головой. В какой-то момент он потерял одну шлёпку, однако продолжил набивать. «Игрульки», — подписал видео спортсмен.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Денис выступает за «Ахмат» с 2019 года. Ранее 33-летний футболист играл в «Спартаке», «Локомотиве», «Звезде», СКА и «Нике». В нынешнем сезоне Глушаков забил 2 мяча в 17 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё 2 гола хавбек записал в свой актив в 3 встречах Кубка России.

Ранее Глушаков в честь Дня труда опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с топором и дровами.