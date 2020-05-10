Денис Глушаков потерял обувь, чеканя мяч. Видео
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором видно, как он почеканил мяч.
Глушаков, стоя на веранде, чеканил мяч ногами и головой. В какой-то момент он потерял одну шлёпку, однако продолжил набивать. «Игрульки», — подписал видео спортсмен.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Денис выступает за «Ахмат» с 2019 года. Ранее 33-летний футболист играл в «Спартаке», «Локомотиве», «Звезде», СКА и «Нике». В нынешнем сезоне Глушаков забил 2 мяча в 17 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё 2 гола хавбек записал в свой актив в 3 встречах Кубка России.
Ранее Глушаков в честь Дня труда опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с топором и дровами.
«За футбол без деревяшек». Денис Глушаков опубликовал фото с топором
Читайте также
- 10 мая 2020
-
21:36
-
21:33
-
21:25
-
21:19
-
20:56
-
20:55
-
20:40
-
20:32
-
20:15
-
20:09
-
20:02
-
19:51
-
19:35
-
19:27
-
19:19
-
19:15
-
19:06
-
18:51
-
18:48
-
18:41
-
18:19
-
18:14
-
17:51
-
17:51
-
17:39
-
17:29
-
17:17
-
17:14
-
16:52
-
16:31
-
16:22
-
15:58
-
15:56
-
15:39
-
15:33
Партнерский контент