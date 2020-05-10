Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис купил сторожевого пса за € 17 тыс., сообщает The Sun.

Голкипер приобрёл собаку у компании Elite Protection Dogs. Пёс будет охранять дом и семью француза, когда его не будет дома.

Лондонская фирма использует только немецких и бельгийских овчарок, которые имеют военный и полицейский опыт.



«У этих собак самый высокий IQ в категории сторожевых псов", — говорится в описании собак на сайте компании.

Льорис перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2012 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 12,6 млн. В нынешнем сезоне 33-летний голкипер принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 14 голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.