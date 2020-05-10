Уго Льорис купил сторожевого пса за € 17 тыс.
Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис купил сторожевого пса за € 17 тыс., сообщает The Sun.
Голкипер приобрёл собаку у компании Elite Protection Dogs. Пёс будет охранять дом и семью француза, когда его не будет дома.
Лондонская фирма использует только немецких и бельгийских овчарок, которые имеют военный и полицейский опыт.
«У этих собак самый высокий IQ в категории сторожевых псов", — говорится в описании собак на сайте компании.
Льорис перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2012 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 12,6 млн. В нынешнем сезоне 33-летний голкипер принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 14 голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Льорис отразил пенальти в матче с «Манчестер Сити»
Читайте также
- 10 мая 2020
-
22:56
-
22:51
-
22:37
-
22:26
-
22:15
-
21:52
-
21:45
-
21:36
-
21:33
-
21:25
-
21:19
-
20:56
-
20:55
-
20:40
-
20:32
-
20:15
-
20:09
-
20:02
-
19:51
-
19:35
-
19:27
-
19:19
-
19:15
-
19:06
-
18:51
-
18:48
-
18:41
-
18:19
-
18:14
-
17:51
-
17:51
-
17:39
-
17:29
-
17:17
-
17:14
Партнерский контент