«Лужники» в голосовании за лучший стадион в мире заняли 34-е место из 40
Испанское издание Marca объявило результаты голосования за лучший стадион в мире.
Одним из претендентов на звание лучшего был российский стадион «Лужники», который был реконструирован перед чемпионатом мира 2018 года и принимал финальный матч турнира. Московская арена заняла 34-е место в опросе, получив 1,5 тыс. голосов.
Первое место занял Каирский международный стадион, на котором проводит свои матчи «Аль-Ахли». За эту арену проголосовали свыше 124 тыс. человек. Мадридский стадион «Сантьяго Бернабеу» с 54 тыс. голосов стал вторым. В первую тройку также вошёл барселонский «Камп Ноу» (32 тыс.).
Четвёртую строчку в голосовании занял «Сан Мамес» в Бильбао (25,6 тыс.), «Монументаль Давид Арельяно» в Чили (23,5 тыс.).
«Лужники» претендуют на звание лучшего стадиона в мире по версии Marca
Читайте также
- 10 мая 2020
-
22:56
-
22:51
-
22:37
-
22:26
-
22:15
-
21:52
-
21:45
-
21:36
-
21:33
-
21:25
-
21:19
-
20:56
-
20:55
-
20:40
-
20:32
-
20:15
-
20:09
-
20:02
-
19:51
-
19:35
-
19:27
-
19:19
-
19:15
-
19:06
-
18:51
-
18:48
-
18:41
-
18:19
-
18:14
-
17:51
-
17:51
-
17:39
-
17:29
-
17:17
-
17:14
Партнерский контент