«Лужники» в голосовании за лучший стадион в мире заняли 34-е место из 40

Испанское издание Marca объявило результаты голосования за лучший стадион в мире.



Одним из претендентов на звание лучшего был российский стадион «Лужники», который был реконструирован перед чемпионатом мира 2018 года и принимал финальный матч турнира. Московская арена заняла 34-е место в опросе, получив 1,5 тыс. голосов.

Первое место занял Каирский международный стадион, на котором проводит свои матчи «Аль-Ахли». За эту арену проголосовали свыше 124 тыс. человек. Мадридский стадион «Сантьяго Бернабеу» с 54 тыс. голосов стал вторым. В первую тройку также вошёл барселонский «Камп Ноу» (32 тыс.).

Четвёртую строчку в голосовании занял «Сан Мамес» в Бильбао (25,6 тыс.), «Монументаль Давид Арельяно» в Чили (23,5 тыс.).