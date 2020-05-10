«Жёлто-синий — самый сильный!» Мамаев поздравил «Ростов» с 90-летием
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поздравил клуб с 90-летием.
«Добрый день всем болельщикам „Ростова“. Хочу поздравить вас с 90-летием клуба. Рад, что являюсь частью этой большой семьи. Верю, что впереди нас ждут только победы. Жёлто-синий — самый сильный! Всех с праздником», — сказал Мамаев в видео, опубликованном на странице «Ростова» в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, 31-летний Мамаев выступает в составе „Ростова“ с сентября 2019 года. В этом сезоне полузащитник провёл за клуб один матч и забил один гол. Контракт игрока с ростовчанами действует до лета 2021 года.
10 мая 1930 года в газетах «Большевистская правда» и «Молот» появились первые упоминания о команде, носившей тогда название «Сельмашстрой».
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