«Жёлто-синий — самый сильный!» Мамаев поздравил «Ростов» с 90-летием

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поздравил клуб с 90-летием.

«Добрый день всем болельщикам „Ростова“. Хочу поздравить вас с 90-летием клуба. Рад, что являюсь частью этой большой семьи. Верю, что впереди нас ждут только победы. Жёлто-синий — самый сильный! Всех с праздником», — сказал Мамаев в видео, опубликованном на странице «Ростова» в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, 31-летний Мамаев выступает в составе „Ростова“ с сентября 2019 года. В этом сезоне полузащитник провёл за клуб один матч и забил один гол. Контракт игрока с ростовчанами действует до лета 2021 года.



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