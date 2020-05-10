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Лука Йович пропустит около трёх месяцев из-за травмы

Лука Йович пропустит около трёх месяцев из-за травмы
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович пропустит три месяца из-за перелома правой стопы, сообщается в «твиттере» радиостанции Onda Cero.

Ранее сообщалось, что футболист травмировался во время тренировки у себя дома в Мадриде.

Напомним, после начала пандемии коронавируса Лука проигнорировал необходимость двухнедельного карантина в столице Испании и вернулся в Сербию к своей беременной девушке Софии. После этого появилась информация, что «Реал» хочет с ним расстаться.

Йович перешёл в «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 60 млн. В нынешнем сезоне 23-летний форвард забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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