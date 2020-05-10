Лука Йович пропустит около трёх месяцев из-за травмы

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович пропустит три месяца из-за перелома правой стопы, сообщается в «твиттере» радиостанции Onda Cero.

Ранее сообщалось, что футболист травмировался во время тренировки у себя дома в Мадриде.



Напомним, после начала пандемии коронавируса Лука проигнорировал необходимость двухнедельного карантина в столице Испании и вернулся в Сербию к своей беременной девушке Софии. После этого появилась информация, что «Реал» хочет с ним расстаться.



Йович перешёл в «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 60 млн. В нынешнем сезоне 23-летний форвард забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.