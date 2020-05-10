«Зенит» не ведёт переговоров с «Наполи» по трансферу Азмуна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб не ведёт переговоров с неаполитанским «Наполи» по трансферу иранского нападающего Сердара Азмуна.



«Переговоры по Азмуну ни с „Наполи“, ни с каким другим клубом мы не ведём. Это ещё один пример того, как агенты пытаются создать историю исключительно в своих личных интересах. Сейчас у нас одна забота — доиграть чемпионат и выиграть титул. Никаких других забот нет», — приводит слова Медведева ТАСС.

Азмун перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 21 матче РПЛ, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.