Фернандиньо: хочу приехать в Донецк, но из-за войны это невозможно

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо, ранее выступавший за «Шахтёр», рассказал, что он хотел приехать бы в Донецк, чтобы отметить 10-летие победы в Кубке УЕФА.
«Больше всего из „Шахтёра“ поддерживаю контакт со Срной и Шевчуком, минимум каждую неделю общаемся. Это игроки, с которыми я провёл очень хорошее время в „Шахтёре“. Также общаюсь с Тайсоном, Марлосом, Мораесом, с тем ребятами, которые играли там, когда я был — Исмаили, Алан Патрик, Дентиньо. С Луческу мы общаемся всегда, он планировал как раз визит в Англию. Степаненко начинал играть с нами и очень многому научился. Я счастлив, что сейчас он показывает качественный футбол и я ему помог в этом.
Конечно же, это действительно огромное желание для меня — вернуться в Донецк. В прошлом году обсуждали, что можно провести такой поединок, чтобы отметить 10-летие Кубка УЕФА. Но из-за войны это было невозможно, но я думаю, что это останется в наших планах и мы реализуем это», — приводит слова Фернандиньо сайт телеканалов „Футбол1/Футбол2“.
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