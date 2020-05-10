«Лион» готов продать Ауа за € 50 млн. На хавбека претендуют «Манчестер Сити» и «Ювентус»

«Лион» готов отпустить полузащитника Уссема Ауа за € 50 млн, сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

Французский клуб собирается продать игрока в связи с тем, что по итогам сезона лионцы не попали в еврокубки. На Ауа претендуют «Ювентус» и «Манчестер Сити».

20-летний Ауа является воспитанником «Лиона». В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах французского национального чемпионата (30 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лионским клубом действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Уссему Ауа. Видеть игрока в команде хочет лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Кроме того, футболистом интересовался «ПСЖ».