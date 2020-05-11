Эррера: Неймар сказал мне, что он ещё никогда не был так счастлив в Париже

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера выразил мнение, что нападающие Неймар и Килиан Мбаппе не покинут клуб в ближайшее трансферное окно.

«Мбаппе и Неймар по-прежнему находятся в «ПСЖ». Они преданы клубу, учитывая ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Перед карантином я ужинал с Неймаром, и он очень вовлечён в проект «ПСЖ». Он сказал мне, что ещё никогда не был так счастлив в Париже. Проект «ПСЖ» таков, что они оба чувствуют себя довольными в Париже", — приводит слова Эрреры Goal со ссылкой на COPE.

Ранее сообщалось, что Неймара хочет купить его бывший клуб «Барселона». Впрочем, каталонский клуб не располагает средствами на его трансфер.

Напомним, что контракты Неймара и Мбаппе с «ПСЖ» действуют до лета 2022 года.