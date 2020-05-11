Жерар Улье — о завершении Лиги 1: это несправедливо. Можно было подождать конца мая

Советник президента «Лиона», бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье раскритиковал решение досрочно завершить сезон Лиги 1.

«Моя первая реакция — решение было немного поспешным. То, что кажется правильным сегодня, возможно, вряд ли будет таким через 15 дней или три недели. Можно было дождаться конца мая, чтобы принять подобное решение. Это несправедливо, когда чемпионат заканчивается так. Существовала возможность найти другие способы решения проблемы.

Посмотрим, что будет в других странах, но уверен, что у них есть желание доиграть свои чемпионаты. Можно было бы закончить Лигу 1 в августе, сентябре или октябре, а затем начать новый сезон с февраля до ноября", — цитирует Улье L' Equipe.

Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сообщил, что клуб подал два судебных иска к Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) из-за досрочного завершения сезона.

Напомним, из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Лиги 1 был досрочно завершён в конце апреля. Чемпионом признали «ПСЖ», который на момент приостановки сезона возглавлял таблицу турнира и опережал ближайшего преследователя на 12 очков.