Защитника «Валенсии» Паулисту сравнили с Бэйлом и актёром Калкиным из-за нового имиджа

Бразильский защитник «Валенсии» Габриэл Паулиста сменил имидж, отрастив бороду за время вынужденного карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Это ты, Паулиста?» — говорится в «твиттере» испанского клуба.

Фанаты валенсийского клуба с юмором оценили новый имидж игрока, сравнив его с повзрослевшим актёром Маколеем Калкиным, персонажем Гарри из фильма «Гарри и Хендерсоны» и даже Неймаром. «Ему не помешает побриться», «Похож на Бэйла с бородой», «Думает, что он де Хеа», — пишут пользователи.

Паулиста перешёл в «Валенсию» летом 2017 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила € 11 млн. В нынешнем сезоне 29-летний бразилец принял участие в 24 матчах чемпионата Испании и забил один гол. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.