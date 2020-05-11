Защитника «Валенсии» Паулисту сравнили с Бэйлом и актёром Калкиным из-за нового имиджа

Бразильский защитник «Валенсии» Габриэл Паулиста сменил имидж, отрастив бороду за время вынужденного карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Это ты, Паулиста?» — говорится в «твиттере» испанского клуба.
Фанаты валенсийского клуба с юмором оценили новый имидж игрока, сравнив его с повзрослевшим актёром Маколеем Калкиным, персонажем Гарри из фильма «Гарри и Хендерсоны» и даже Неймаром. «Ему не помешает побриться», «Похож на Бэйла с бородой», «Думает, что он де Хеа», — пишут пользователи.
Паулиста перешёл в «Валенсию» летом 2017 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила € 11 млн. В нынешнем сезоне 29-летний бразилец принял участие в 24 матчах чемпионата Испании и забил один гол. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
- 11 мая 2020
-
00:32
-
00:28
-
00:12
- 10 мая 2020
-
23:59
-
23:56
-
23:39
-
23:20
-
23:18
-
23:10
-
22:56
-
22:51
-
22:37
-
22:26
-
22:15
-
21:52
-
21:45
-
21:36
-
21:33
-
21:25
-
21:19
-
20:56
-
20:55
-
20:40
-
20:32
-
20:15
-
20:09
-
20:02
-
19:51
-
19:35
-
19:27
-
19:19
-
19:15
-
19:06
-
18:51
-
18:48