Глава ФК «Минск»: состояние игрока с подозрением на коронавирус нормальное
Глава ФК «Минск» Игорь Шлойдо подтвердил информацию о том, что у одного из игроков команды есть подозрения на коронавирус.
«К сожалению, у одного из игроков появились подозрения на коронавирус. Его состояние нормальное, но есть симптомы. Поэтому сделан тест, ждём результата. Пока все тренировки команды отменены, завтра будет обследование всех, кто имеет отношение к главной команде», — приводит слова Шлойдо «Прессбол».
Чемпионат Беларуси продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряют температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке. При этом, все остальные турниры в Европе приостановлены.
Трое игроков «Фамаликана» заразились коронавирусом
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