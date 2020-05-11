Джикия: чтобы объявить «Зенит» чемпионом, он должен быть математически недосягаем

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, будет ли «Зенит» справедливым чемпионом, если сезон Российской Премьер-Лиги завершат досрочно.
«Считаю, чтобы команду объявить чемпионом, она должна быть недосягаема для остальных математически. Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально объявлять команду чемпионом заранее. Если нет — только по прошествии 30 туров. Это моё мнение. Если турнир всё-таки закончится после 22 туров… Что ж, тогда и отвечу на вопрос о справедливости», — цитирует Джикию «Спорт-экспресс».
В апреле генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал, что организация рассматривает вариант, при котором «Зенит» досрочно признают чемпионом нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Сине-бело-голубые на девять очков опережают «Локомотив», который занимает второе место.
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