Тарделли о ссоре Балотелли и Кьеллини: жаль слышать подобное от капитана сборной

Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии Марко Тарделли высказался насчёт конфронтации между защитником «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и нападающим «Брешии» Марио Балотелли.
«Мне жаль слышать подобные высказывания от капитана сборной Италии и „Ювентуса“ Джорджо Кьеллини. И это слова того, с кого его молодые партнёры по команде должны брать пример. Ненависть по отношению к другой команде порождает лишь ненависть. От таких капитанов, как Дзофф или Ширеа я научился уважению к сопернику даже в самой тяжёлой борьбе», — написал игрок в «Фейсбуке».
Кьеллини в автобиографии крайне негативно охарактеризовал Балотелли. Тот в свою очередь обвинил Джорджо в нечестности. Также по поводу конфликта дал комментарий бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано.
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