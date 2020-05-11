Три игрока португальского клуба заразились коронавирусом

Три футболиста португальского клуба «Витория Гимарайнш» оказались инфицированными коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Об этом стало известно после общекомандного тестирования, которое состоялось 8 мая, имена заражённых игроков неизвестны. Сейчас все трое находятся на самоизоляции, болезнь проходит бессимптомно, и здоровью футболистов ничего не угрожает.
Чемпионат Португалии был остановлен из-за пандемии коронавируса, как и все спортивные события в мире. На данный момент сыграно 24 тура, с 60 очками лидирует «Порту», опережая «Бенфику» на одно очко. «Витория» занимает шестое место, отставая от пятой строчки, которая даёт путёвку в Лигу Европы, на одно очко — сейчас пятое место занимает «Риу Ави». Клубы уже возобновили тренировки, а правительство Португалии дало добро на возобновление чемпионата с 30 мая.
- 11 мая 2020
-
02:03
-
01:46
-
01:31
-
00:54
-
00:53
-
00:32
-
00:28
-
00:12
- 10 мая 2020
-
23:59
-
23:56
-
23:39
-
23:20
-
23:18
-
23:10
-
22:56
-
22:51
-
22:37
-
22:26
-
22:15
-
21:52
-
21:45
-
21:36
-
21:33
-
21:25
-
21:19
-
20:56
-
20:55
-
20:40
-
20:32
-
20:15
-
20:09
-
20:02
-
19:51
-
19:35
-
19:27