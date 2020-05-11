Три игрока португальского клуба заразились коронавирусом

Три футболиста португальского клуба «Витория Гимарайнш» оказались инфицированными коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.

Об этом стало известно после общекомандного тестирования, которое состоялось 8 мая, имена заражённых игроков неизвестны. Сейчас все трое находятся на самоизоляции, болезнь проходит бессимптомно, и здоровью футболистов ничего не угрожает.

Чемпионат Португалии был остановлен из-за пандемии коронавируса, как и все спортивные события в мире. На данный момент сыграно 24 тура, с 60 очками лидирует «Порту», опережая «Бенфику» на одно очко. «Витория» занимает шестое место, отставая от пятой строчки, которая даёт путёвку в Лигу Европы, на одно очко — сейчас пятое место занимает «Риу Ави». Клубы уже возобновили тренировки, а правительство Португалии дало добро на возобновление чемпионата с 30 мая.