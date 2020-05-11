Агент Юпамекано: не верю, что этим летом будет много трансферов. Это касается и Део

Волкер Струт, агент защитника «РБ Лейпциг» Деотшанкюля Юпамекано, выразил сомнение по поводу трансфера своего подопечного в другой клуб в предстоящее трансферное окно.



«Мне кажется, сейчас сложная ситуация для игроков, чьи контракты скоро завершатся. Не верю, что этим летом будем много трансферов. Скорее много уходов в аренду. Трансферный рынок будет очень спокойным, но когда-нибудь настанет время встряски. Юпамекано? Я уже сказал, что не верю в большое количество трансферов этим летом. Это касается и Юпамекано», — приводит слова Струта немецкое издание Sport1.



Ранее появилась информация о снижении руководством «РБ Лейпциг» трансферной стоимости Юпамекано на € 20 млн. Среди заинтересованных в услугах француза — «Бавария», «Реал», «Челси», «Арсенал», «Милан» и «Барселона».

«РБ Лейпциг» снизил цену на Юпамекано на € 20 млн