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Коке: играть дома без поддержки своих болельщиков будет странно

Коке: играть дома без поддержки своих болельщиков будет странно
Футбол / Испания 0

Капитан «Атлетико» Коке прокомментировал возможное возобновление сезона в Примере.

«Сложно сказать, когда мы снова начнем играть, но чем лучше мы подготовимся, тем лучше будет для всех. Осталось мало времени, ведь скоро лето, но мы не играли уже два месяца и хотелось бы точно знать, когда мы сможем вернуться к чемпионату.

Что касается болельщиков, то они всегда помогают, когда мы в них нуждаемся, и будем сложно играть без поддержки трибун. Можно привыкнуть играть на выезде без фанатов соперников, но играть дома без поддержки своих болельщиков будет странно», — отметил Коке в эфире испанского телеканала Movistar+.

Ранее в испанской прессе сообщили, что руководство Примеры планирует возобновить сезон с 12 июня.

Ла Лига сообщила клубам о возобновлении сезона 12 июня
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