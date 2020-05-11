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Дмитрий Тарасов поздравил дочь с днём рождения

Дмитрий Тарасов поздравил дочь с днём рождения
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором поздравил дочь Милану с днём рождения. Игрок отметил, что рад проводить с ребёнком много времени, пока его жена Анастасия Костенко ухаживает за младшей дочкой, двухмесячной Евой.

«С 22 месяцами, доча! Я очень тебя люблю и от одного только слова «папа» из твоих уст готов на все.
С такими темпами скоро уже будет два года и я счастлив, что в этот период я могу проводить с тобой все своё время, пока Ева на руках у Насти», — написал Тарасов.

Помимо Евы и Миланы, у Тарасова есть дочь Ангелина 2009 года рождения от первого брака с Оксаной Пономаренко.

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