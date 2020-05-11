Серхио Рамос: стране нужен футбол
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал возможное возобновление сезона в чемпионате Испании.
«Чтобы начать, нужно время, стране нужен футбол в качестве экономической поддержки, а людям – чтобы отвлечься. Я очень хочу вновь играть, хочу, чтобы Ла Лига вернулась. Мы должны быть дисциплинированными, чтобы уничтожить этот вирус. Я хочу отправить сообщение поддержки всем, кто потерял любимого человека, мы справимся с этим и должны собраться вместе. Я слышал, как Хавьер говорил о том, чтобы снова играть 12 числа. Мы потратили много времени, и мы должны помнить о хорошей подготовке, чтобы избежать риска травм», — приводит слова Рамоса Goal.
Ранее сообщалось, что розыгрыш чемпионата Испании может возобновиться 12 июня.
Ла Лига сообщила клубам о возобновлении сезона 12 июня
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