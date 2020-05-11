Игрок «Вольфсбурга» получил тяжёлую травму на первой тренировке клуба после карантина
Защитник «Вольфсбурга» Янник Герхардт получил серьёзную травму на первой тренировке клуба после карантина.
«Вольфсбург» пока что обходится без Янника Герхардта. Полузащитник получил перелом лица во время первой тренировки клуба. 26-летний футболист в настоящее время находится в больнице для более детального обследования, которое предоставит информацию о серьёзности травмы», — говорится на официальном сайте клуба.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Герхардт принял участие в 13 матчах, в которых забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что чемпионат Германии возобновится 16 мая. Первым матчем станет рурское дерби – встреча дортмундской «Боруссии» с «Шальке-04». Все матчи будут проходить при пустых трибунах.
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