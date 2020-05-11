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Из квартиры сотрудницы РФС похитили 50 млн рублей

Из квартиры сотрудницы РФС похитили 50 млн рублей
Из квартиры сотрудницы РФС похитили 50 млн рублей
Футбол / РПЛ 0

Квартиру председателя комитета женского футбола Российского футбольного союза Полины Юмашевой ограбили, сообщает Baza.

По данным источника, воры смогли проникнуть в жильё Юмашевой в ночь с 9 на 10 мая. Квартира расположена в доме в самом центре столицы в элитных Хамовниках. Преступники забрались на 7-й этаж, отжали балконную дверь и распилили сейф, стоявший в одной из комнат. Добычей стали украшения и наличность, хранившиеся в нём.

Воры украли драгоценностей и денег на 50 млн рублей. При этом Юмашева заявила, что не помнит точно, что у неё лежало в сейфе.

Юмашева является бывшей женой миллиардера Олега Дерипаски. Состояние Полины Юмашевой, по оценке Forbes на весну 2018 года, составляло $ 500 млн.

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