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Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём

Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быт
Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.

«Ну что ж, нам удалось перевернуть ситуацию. Рано говорить, что чемпионат России будет доигран. Есть огромное количество препятствий, в том числе объективных. Но выходящие из тени силы, к этому стремящиеся, совсем не так малы. Это может не получиться. Но важно за это бороться. Так наш футбол имеет шанс больше не быть киселём, которому всё равно, станут его употреблять в пищу или нет, которому достаточно просто пребывать бесформенной кучей. Любительский футбол должен идти следом за профессиональным. Там и так нет публики, облегчённые протоколы выполнимы – в Германии, которая является лидером процесса, всё именно так и происходит.

Мы должны сохранять осторожность, беречь себя и близких, помогая тем самым врачам. Но без деятельного стремления жить нормальной жизнью там, где это возможно, поиска вариантов всё теряет смысл. Простите, если вам видится пафос в моих словах. Его нет. Просто хочется жить», — написал Уткин.

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