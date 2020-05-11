Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.
«Ну что ж, нам удалось перевернуть ситуацию. Рано говорить, что чемпионат России будет доигран. Есть огромное количество препятствий, в том числе объективных. Но выходящие из тени силы, к этому стремящиеся, совсем не так малы. Это может не получиться. Но важно за это бороться. Так наш футбол имеет шанс больше не быть киселём, которому всё равно, станут его употреблять в пищу или нет, которому достаточно просто пребывать бесформенной кучей. Любительский футбол должен идти следом за профессиональным. Там и так нет публики, облегчённые протоколы выполнимы – в Германии, которая является лидером процесса, всё именно так и происходит.
Мы должны сохранять осторожность, беречь себя и близких, помогая тем самым врачам. Но без деятельного стремления жить нормальной жизнью там, где это возможно, поиска вариантов всё теряет смысл. Простите, если вам видится пафос в моих словах. Его нет. Просто хочется жить», — написал Уткин.
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