Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Самый успешный тренер». «Локомотив» поздравил Юрия Сёмина с 73-летием

«Самый успешный тренер». «Локомотив» поздравил Юрия Сёмина с 73-летием
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте поздравил главного тренера команды Юрия Сёмина с днём рождения. Сегодня, 11 мая, специалисту исполняется 73 года.

«Юрий Палыч – самый успешный тренер в истории «Локомотива». Наша команда из участника первой лиги чемпионата СССР превратилась в одного из флагманов российского футбола и под руководством Сёмина трижды становилась чемпионом страны, шесть раз выигрывала Кубок России, трижды – Суперкубок. Мы поздравляем Юрия Палыча с днём рождения! Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия!» — говорится в сообщении «железнодорожников».

Сёмин тренирует «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

Орлов: за что «Локомотив» будет снимать Сёмина? Ну что это такое? Это неприлично
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020