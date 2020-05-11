«Самый успешный тренер». «Локомотив» поздравил Юрия Сёмина с 73-летием

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте поздравил главного тренера команды Юрия Сёмина с днём рождения. Сегодня, 11 мая, специалисту исполняется 73 года.



«Юрий Палыч – самый успешный тренер в истории «Локомотива». Наша команда из участника первой лиги чемпионата СССР превратилась в одного из флагманов российского футбола и под руководством Сёмина трижды становилась чемпионом страны, шесть раз выигрывала Кубок России, трижды – Суперкубок. Мы поздравляем Юрия Палыча с днём рождения! Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия!» — говорится в сообщении «железнодорожников».

Сёмин тренирует «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.