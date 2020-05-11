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Экс-игрок «Челси»: во время товарищеского матча Моуринью угрожал Матичу избавиться от него

Экс-игрок «Челси»: во время товарищеского матча Моуринью угрожал Матичу избавиться от него
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джордан Хаутон, ныне выступающий за клуб английской первой лиги «Милтон-Кинс Донс», рассказал о разговоре Жозе Моуринью и Неманьи Матича в перерыве товарищеской встречи.

«Мы играли с «Уиком Уондерерс» и «Уимблдоном». Это было, когда «Челси» возглавлял Моуринью. Помню, что во время матча с «Уимблдоном» Моуриньо обрушился с критикой на Матича. Он угрожал избавиться от него! Для меня это стало откровением», — приводит слова 24-летнего Хаутона Goal.

Матич во второй раз покинул «Челси» в 2017 году. Сербский хавбек перешёл в «Манчестер Юнайтед», который на тот момент возглавлял Моуринью. Португальский специалист в настоящее время тренирует лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

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