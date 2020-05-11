Экс-игрок «Челси»: во время товарищеского матча Моуринью угрожал Матичу избавиться от него
Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джордан Хаутон, ныне выступающий за клуб английской первой лиги «Милтон-Кинс Донс», рассказал о разговоре Жозе Моуринью и Неманьи Матича в перерыве товарищеской встречи.
«Мы играли с «Уиком Уондерерс» и «Уимблдоном». Это было, когда «Челси» возглавлял Моуринью. Помню, что во время матча с «Уимблдоном» Моуриньо обрушился с критикой на Матича. Он угрожал избавиться от него! Для меня это стало откровением», — приводит слова 24-летнего Хаутона Goal.
Матич во второй раз покинул «Челси» в 2017 году. Сербский хавбек перешёл в «Манчестер Юнайтед», который на тот момент возглавлял Моуринью. Португальский специалист в настоящее время тренирует лондонский «Тоттенхэм Хотспур».
Жозе Моуринью: свой четвёртый трофей АПЛ хочу выиграть с «Тоттенхэмом»
Читайте также
- 11 мая 2020
-
11:11
-
10:44
-
10:42
-
10:13
-
10:00
-
09:54
-
09:45
-
09:29
-
09:27
-
08:30
-
08:30
-
07:47
-
06:49
-
06:20
-
05:19
-
04:48
-
04:30
-
03:59
-
03:58
-
03:29
-
03:28
-
03:04
-
02:54
-
02:03
-
01:46
-
01:31
-
00:54
-
00:53
-
00:32
-
00:28
-
00:12
- 10 мая 2020
-
23:59
-
23:56
-
23:39
-
23:20
Партнерский контент