«Ути, мой цветочек заговорил». Глушаков пообщался с футболисткой Коваленко в «Инстаграме»

Футболистка сборной России Ксения Коваленко в своём «инстаграме» показала свою тренировку.



На видео спортсменка выполняет упражнение на пресс, обхватив ногами боксёрскую грушу. В следующем ролике происходит то же самое, однако он был снят четырьмя годами ранее.



«2020 – 2016. Ничего не меняется», — написала Ксения.

Видео доступно на «Чемпионате».

Комментарий к видео с тренировкой Коваленко оставил полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков. Между ними завязалась переписка.



Глушаков: Уффффф, заканчивай.



Коваленко: Повторишь?



Глушаков: Легко, куда ехать?



Коваленко: А куда хочешь?



Глушаков: А ты ждёшь?



Коваленко: Тебя? Нет.



Глушаков: Ути, мой цветочек заговорил.



Коваленко на последнюю реплику ответила эмодзи сердца.