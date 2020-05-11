«Ути, мой цветочек заговорил». Глушаков пообщался с футболисткой Коваленко в «Инстаграме»
Футболистка сборной России Ксения Коваленко в своём «инстаграме» показала свою тренировку.
На видео спортсменка выполняет упражнение на пресс, обхватив ногами боксёрскую грушу. В следующем ролике происходит то же самое, однако он был снят четырьмя годами ранее.
«2020 – 2016. Ничего не меняется», — написала Ксения.
Видео доступно на «Чемпионате».
Комментарий к видео с тренировкой Коваленко оставил полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков. Между ними завязалась переписка.
Глушаков: Уффффф, заканчивай.
Коваленко: Повторишь?
Глушаков: Легко, куда ехать?
Коваленко: А куда хочешь?
Глушаков: А ты ждёшь?
Коваленко: Тебя? Нет.
Глушаков: Ути, мой цветочек заговорил.
Коваленко на последнюю реплику ответила эмодзи сердца.
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