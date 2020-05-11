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«Ути, мой цветочек заговорил». Глушаков пообщался с футболисткой Коваленко в «Инстаграме»

«Ути, мой цветочек заговорил». Глушаков пообщался
«Ути, мой цветочек заговорил». Глушаков пообщался с футболисткой Коваленко в «Инстаграме»
Футбол / РПЛ 0

Футболистка сборной России Ксения Коваленко в своём «инстаграме» показала свою тренировку.

На видео спортсменка выполняет упражнение на пресс, обхватив ногами боксёрскую грушу. В следующем ролике происходит то же самое, однако он был снят четырьмя годами ранее.

«2020 – 2016. Ничего не меняется», — написала Ксения.

Видео доступно на «Чемпионате».

Комментарий к видео с тренировкой Коваленко оставил полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков. Между ними завязалась переписка.

Глушаков: Уффффф, заканчивай.

Коваленко: Повторишь?

Глушаков: Легко, куда ехать?

Коваленко: А куда хочешь?

Глушаков: А ты ждёшь?

Коваленко: Тебя? Нет.

Глушаков: Ути, мой цветочек заговорил.

Коваленко на последнюю реплику ответила эмодзи сердца.

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