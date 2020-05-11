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Вадим Евсеев рассказал об использовании метода кнута и пряника в тренерской работе

Вадим Евсеев рассказал об использовании метода кнута и пряника в тренерской работе
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает вести футбольный алфавит. В этот раз он рассказал о буквах Ь и Ъ.

«Сейчас в моём алфавите сразу две буквы — Ь и Ъ. Мягкий и твёрдый знак. Те самые кнут и пряник, которые должны быть у какого тренера. В нашей работе это очень важно. Тренеру надо быть психологом. Я сейчас не подменяю одно другим, тренер никогда не станет профессиональным психологом, если только не решит сменить профессию.

Но если хочешь управлять большим коллективом, где все люди амбициозные, где высока конкуренция, то надо уметь и закрутить гайки, и, наоборот, поощрить игроков. Самые простые способы — дать лишний выходной или быть строже, если пошла серия неудачных матчей. Только не перегнуть палку. Отрицательные эмоции конечного результата не дадут.

И если будешь говорить игроку, что он плохой, то ничего не получится. Скажи по-другому: не ты плохой, а ты сыграл плохо. Это очень интересно: искать подход к игроками, видеть, как они воспринимают похвалу и критику», — написал 44-летний специалист на своей странице в «Инстаграме».

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