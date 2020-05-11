«Побед и успехов нам!» Жена Карпина поздравила «Ростов» с юбилеем

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в своём «инстаграме» поздравила клуб с днём рождения.
«90 лет нашему клубу «Ростов»! Поздравляю всех болельщиков, игроков, руководство, тренерский штаб и работников клуба с этим праздником! Побед и успехов нам! Я очень благодарна клубу и городу за то, что мы чувствуем себя дома, познакомились и подружились с прекрасными людьми и даже стали здесь родителями ростовчанки! Вперёд, «Ростов», — написала Дарья.
10 мая 1930 года в газетах «Большевистская правда» и «Молот» появились первые упоминания о команде, носившей тогда название «Сельмашстрой». В настоящее время «Ростов», набрав 38 очков в 22 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Начиная с марта чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- 11 мая 2020
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