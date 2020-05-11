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Джек Уилшир: звучит безумно, но я не чувствовал, что заслуживаю быть в «Арсенале»

Джек Уилшир: звучит безумно, но я не чувствовал, что заслуживаю быть в «Арсенале»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир рассказал, как начал играть в главной команде лондонского «Арсенала».

«Сеск Фабрегас всегда давал мне советы. Киран Гиббс уже был в команде, а потом пришёл Аарон Рэмси. Мы сблизились во время предсезонной подготовки, потому что были молодыми игроками. Молодые футболисты всегда держатся вместе, когда оказываются в первой команде.

Тогда я был довольно спокоен. Это звучит безумно, но я не чувствовал, что заслуживаю быть там. Чувствовал себя ребёнком. У меня было много травм, но мне предоставили шанс», — приводит слова Уилшира пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте клуба.

Джек является воспитанником «Арсенала». За первую команду «канониров» англичанин дебютировал в 2008 году. Хавбек перешёл в «Вест Хэм» перед началом сезона-2017/2018.

«Чёрт, я перехожу в «Арсенал». Джек Уилшир признался, что не хотел становиться «канониром»
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