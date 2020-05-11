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Экс-игрок «Амкара» Бутко — о Донецке: злюсь на Россию. Хотел жить в нормальном городе

Экс-игрок «Амкара» Бутко — о Донецке: злюсь на Россию. Хотел жить в нормальном городе
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник донецкого «Шахтёра» Богдан Бутко, в настоящее время выступающий на правах аренды за польский клуб «Лех», рассказал об отношении к России после ситуации на Донбассе.

«Не понимал, из-за чего это произошло, и до сих пор не понимаю. Это уже не нам судить и разбираться.

Но, конечно же, я злой на Россию. Всегда хотел жить в нормальном городе, в котором вырос. Он принадлежал Украине. Хотел там расти, развиваться, всё делал для этого, были планы на будущее, купил квартиру. А получилось так, что это не Украина. Люди будут злые на всех вокруг, даже не понимая ситуации», — приводит слова Бутко ua.tribuna.com.

Бутко является воспитанником «Шахтёра», в составе которого дебютировал в 2008 году. В ходе своей карьеры выступал на правах аренды за «Волынь» и «Ильичёвец», а в сезоне-2015/2016 играл в России за «Амкар». В сборную Украины 29-летний защитник вызывается с 2011 года.

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