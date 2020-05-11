Чемпион мира — 1998: вокруг «МЮ» столько проблем, что мы не видим настоящего Погба
Бывший французский футболист, чемпион мира 1998 года Франк Лебёф поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба.
«Есть разочарование, и это понятно, когда смотришь игру Погба. Он начал довольно хорошо, показал, что может быть лидером, но ему не хватает последовательности. Без сомнения, Поль — фантастический футболист. Он демонстрировал это в «Ювентусе» и как только присоединился к «Манчестер Юнайтед».
Вокруг него, клуба или его партнёров по команде столько проблем, что мы не видим настоящего Погба. Возможно, он является лидером в раздевалке, но он не показал, что может быть лидером на поле, как Бруну Фернандеш, который сразу всё доказал», — приводит слова Лебёфа Goal со ссылкой на ESPN FC.
Инс: больше не можем наблюдать за цирком Погба в «Манчестер Юнайтед»
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